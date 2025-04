CNC – A Páscoa promete ser marcada por um cenário desafiador para o varejo em 2025. Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas para a data deverão somar R$ 3,36 bilhões, número que representa uma retração de 1,4% no volume de vendas, em comparação ao ano anterior, já descontada a inflação.

A principal razão para o recuo está na disparada dos preços de produtos típicos da celebração, especialmente o chocolate.

(…)