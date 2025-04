Por Francisco Dandão – Já produzi vários textos sobre amigos que partem primeiro para além da vida. Mas, ainda assim, apesar dessas tantas vezes, é sempre muito difícil escrever numa hora angustiante dessas. A impressão que eu tenho é a de que nada que eu materialize na escrita é suficiente para dizer da minha dor.

A partida repentina tem um poder de deixar os amigos prostrados. Quando o ente querido sofre de algum mal, mesmo que a esperança de cura se mantenha latente, todos mais ou menos que se preparam para um desfecho trágico. Mas quando tudo acontece de forma inesperada, aí dói em demasia.

É assim que eu me encontro nesse momento, sentado à frente do computador, sem saber o que dizer do meu amigo de 40 anos, Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, presidente da Federação de Futebol do Acre, uma criatura visionária, que dedicou a vida à causa do esporte acreano.

Me despedi do amigo Toniquim (sem consciência disso naquele momento) há menos de três semanas, quando, a convite dele, viajei do Rio de Janeiro para o Acre para presenciar o lançamento da Revista do Futebol Acreano alusiva às competições promovidas pela Federação em 2024.

Por sorte, ou por conta da intervenção do destino, naquele dia eu fui chamado ao microfone para, na condição de editor da revista, dizer algumas palavras sobre o processo de produção da referida peça. E aí, aproveitei a oportunidade para falar de quando nos conhecemos, em meados de 1984.

E então, eu tive a oportunidade de dizer para os ouvintes que foi num Copão da Amazônia, em Macapá, no ano citado no parágrafo anterior, que a gente se tornou amigo. Passamos um susto no avião que nos levou de Macapá para Belém e depois disso cultivamos essa amizade para todo o sempre.

Amizade essa que me possibilitou acompanhar de perto a trajetória dele como dirigente, testemunhando as suas múltiplas realizações, bem como o seu prestígio perante a alta cúpula do futebol brasileiro, que o fez chegar à vice-presidência da CBF, cargo que ele exerceu nos últimos sete anos.

Só para refrescar a memória de quem porventura venha a ter conhecimento deste texto, foi ele que construiu uma sede para a Federação, que antes vivia em imóveis alugados ou cedidos. E também foi dele a iniciativa de passar o futebol acreano do regime amador para o profissional.

Não bastasse isso, Toniquim construiu dois campos de futebol em perfeitas condições de receber partidas oficiais, com os devidos laudos expedidos pelas autoridades e tudo. E estava a ponto de construir um terceiro. O futebol acreano deve tudo a ele. Estou devastado. Que descanse em paz!

Francisco Dandão – cronista e tricolor – Dandão sabe tudo de futebol e um pouco mais…