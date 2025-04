Da PMRB

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reunirá nesta quinta-feira (17), às 8h30, com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Acre, Victoram Costa, para assinatura de contrato voltado à construção de 348 unidades habitacionais no município.

A agenda ocorrerá no gabinete do prefeito, localizado na sede da Prefeitura de Rio Branco.

O contrato marca mais um importante passo na nossa política habitacional, com foco na ampliação do acesso à moradia digna para a população.

📅 Data: 17 de abril

⏰ Horário: 8h30

📍 Local: Gabinete do Prefeito – sede da Prefeitura de Rio Branco