PMRB – O convênio para o projeto de construção de casas e apartamentos populares, que visa garantir segurança habitacional para cerca de 349 famílias que residem em áreas de risco e de alagamentos pelo Rio Acre e afluentes, foi assinado na manhã desta quinta-feira (17), entre a Prefeitura de Rio Branco e a Caixa Econômica Federal.

Pelo projeto, as casas serão construídas no conjunto Santo Afonso, residencial Rosa Linda e os apartamentos no conjunto Tucumã, na região do Distrito Industrial. O superintendente da Caixa Econômica, Victoram Costa, detalhou como o aporte dos recursos será investido.

“A contrapartida do município são 20 mil por unidades habitacionais. Nós estamos falando aí de quase 8 ( milhões) de contrapartida da parte do município. As construtoras, as empresas estão trabalhando com uma previsão de entrega ainda dentro do exercício de 2025, segundo a metodologia de construção deles. É possível que em 2025 ainda colhem-se os frutos de entregas parciais ou, quem sabe, total dessas unidades”.

O prefeito da capital Tião Bocalom, pontuou que além do 1001 Dignidades, mais 1.400 unidades habitacionais serão construídas pelo governo do estado do Acre, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal e ainda, essas 349 casas e apartamentos que a Prefeitura de Rio Branco pretende construir, por meio desse convênio com a Caixa vai amenizar o sofrimento de quem vive nas áreas de risco e trazer segurança e dignidade, para quem mais precisa.

“Todo o programa que a gente estabeleceu aqui dentro da Prefeitura de Rio Branco é exatamente para a gente poder retirar as famílias que estão nessas áreas de risco, na beira do Rio Acre, ou então em alguns igarapés que cortam a cidade e que toda vez que tem uma alagação as pessoas sofrem. Nosso objetivo com essas unidades habitacionais, juntamente com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal, é exatamente para a gente poder atender essas famílias aí.

O prefeito lembrou também, que os locais onde as casas e apartamentos serão construídos, todos receberão infraestrutura adequada de moradia, oriundos de recursos próprios do município.

“Toda a infraestrutura externa é por conta da prefeitura. A prefeitura está fazendo e vai continuar fazendo. E a gente espera que, ao final do ano, início do ano que vem, a gente possa fazer a entrega dessas 349 dignidades porque uma pessoa receber uma casa para morar é o sonho desse povo que, infelizmente, mora nas beiras dos rios e igarapés, onde sofre todos os anos. Então, o que a gente quer é diminuir o sofrimento dessa população”, finalizou o prefeito.

(…)