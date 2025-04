Prefeito João Campos, de Recife, faz escola…

Não é à-toa que o prefeito de Sena Madureira anda com o celular sempre ligado.

Gehlen Diniz é o campeão de reels e audiência na rede social entre os prefeitos do Acre.

Também é o campeão em assiduidade nas redes.

Supera inclusive o prefeito da capital, Bocalom, que antes de Gehlen assumir em Sena liderava com folga as aparições nas redes sociais entre todos os alcaides acreanos.

Alta frequência

Levantamento de oestadoacre nesta sexta mostra que o prefeito de Sena posta com regularidade, geralmente entre 3 a 5 vezes por semana.

São reels que mostram ações da prefeitura, ações em andamento, visitas, reuniões e eventos públicos.

Conteúdo visual

O prefeito já sacou que fotos e vídeos nas postagens são eficientes para mostrar o trabalho do dia a dia…

Melhor: isso ajuda a aproximar com o seu público.

Ponto negativo: as músicas de fundo utilizadas não são as mais adequadas…são clichês, e traz problemas a veículos como oestadoacre no YT por conta de direitos autorais…geralmente temos que cortar trechos das músicas e a propaganda final da sua administração nos finais de seus reels.

Curtidas e comentários

A média de curtidas varia entre 300 a 1.000 por publicação, mas há reels que superam as expectativas e chegam muito longe…

O vídeo da garota que devolveu o celular que o prefeito perdeu obteve mais de 50 mil visualizações….Gehlen deu ao pai dela R$ 200.

Comentários positivos são a maioria, o que sugere que a aceitação do prefeito segue bem alta.

Engajamento

Pode ser considerado bom e é visível que a visibilidade de Gehlen, o político – saiu dos limites do município de Sena.

Avaliação geral de oestadoacre

Aceitação popular de moderada para boa, o que é excelente para os planos do prefeito neste momento.

O que dá para dizer ainda?

Que o prefeito Gehen é atuante, se preocupa em estar próximo à população e quer mostrar serviço.

Por isso a comunicação é direta e isso contribui para criar uma sensação de transparência.

Exatamente o que quer o prefeito.

Tá dando certo até agora.

Em tempo: estou esperando a confirmação do prefeito Gehlen para uma entrevista ao vivo aqui em oestadoacre



J R Braña B.

