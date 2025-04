A Delegacia da Receita Federal em Rio Branco informou que, nos últimos dois anos, doou quase R$ 5 milhões em mercadorias apreendidas a órgãos públicos e entidades sociais, por meio do Programa Receita Cidadã.

Entre os itens doados estão veículos, smartphones, vestuário, pneus e materiais de construção. As doações ajudam a reduzir desigualdades sociais e preservar o meio ambiente.

O delegado Claudenir Franklin destacou que produtos com indícios de falsificação foram descaracterizados antes da distribuição, com apoio de instituições como o Ministério Público do Estado, FECOMÉRCIO e Rotary Club.

Controladoria Geral da União Controladoria Geral do Estado do Acre Companhia Nacional de Abastecimento – Conab Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Rio Branco Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidrovia e Aeroportuária do Acre – Deracre Diocese de Rio Branco Estado do Acre Exército – 7º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Exército – Comando de Fronteira Acre – 4º Batalhão de Engenharia e Selva Fundação Universidade Federal do Acre Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama – Acre Instituto de Administração Penitenciaria do Acre – Iapen/AC Instituto de Mudanças Climáticas – Imc Instituto de Terras do Acre – Iteracre Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Superintendência Regional do Acre Marinha do Brasil (Agência fluvial de Boca do Acre) Ministério Público do Estado do Acre Município de Brasiléia Município de Epitaciolândia Município de Plácido de Castro Município de Rio Branco Polícia Civil do Estado do Acre – Pcac Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal no Acre Secretaria de Estado de Agricultura – Seagri – Acre Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – Acre Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Acre Sociedade Eunice Weaver – Educandário de Cruzeiro do Sul Superintendência de Agricultura e Pecuária – SFA/AC Tribunal Regional Eleitoral do Acre

(…)

Grifo meu: as escolas públicas poderiam entrar nessa relação de beneficiadas.

J R Braña B.