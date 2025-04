GdA – Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 30, o GdA, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), publicou o Edital n.º 101, convocando novos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n.º 001 Seplag/ISE/2021 para a etapa do Curso de Formação. A convocação contempla candidatos do cargo de Agente Socioeducativo, nas modalidades masculina e feminina.

Os convocados deverão realizar matrícula entre os dias 5 e 14 de maio de 2025 (dias úteis), das 8h às 13h. Os atendimentos serão realizados presencialmente nos seguintes locais:

Rio Branco: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), localizado na BR-364, Km 2, bairro Jardim Europa. Telefone: (68) 3227-8076.

Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo Juruá, na Rua Pedro Teles, nº 596, bairro Manoel Terças. Telefones: (68) 3322-1904 / 3322-8346.

Brasileia: Centro Socioeducativo Alto Acre, situado na Rua Praia Linda, nº 657, bairro Raimundo Chaar. Telefone: (68) 3546-5688.

Será permitida matrícula por procuração, desde que acompanhada da documentação exigida no edital.

O Curso de Formação é uma etapa obrigatória e de caráter eliminatório, com início previsto para o dia 19 de maio. O treinamento contará com aulas teóricas e práticas presenciais, podendo ser ministrado em dias úteis, feriados e fins de semana, conforme critérios do ISE. Os participantes receberão bolsa de estudos equivalente a 50% do vencimento inicial do cargo durante o período de formação.

O candidato será eliminado do concurso caso deixe de apresentar a documentação exigida em edital ou não compareça, ou abandone o curso de formação, ultrapassando o limite de 25% de faltas ou obtendo aproveitamento inferior a 50% na prova final.

Mais informações estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) ou pelos contatos: (68) 3227-8076 e gefcise@gmail.com (ISE), ou ainda concursos.gov@gmail.com (Sead).