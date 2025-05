A inteligência artificial tornou-se prioridade na educação dos EUA após uma ordem executiva do governo estadunidense.

A medida visa preparar a força de trabalho do país para competir globalmente, com ações que incluem uso de IA em escolas, formação de professores, novos cursos e parcerias com o setor privado.

O objetivo é garantir a liderança tecnológica dos EUA, em resposta ao avanço de países como a China, que já implementa o ensino da IA desde as séries iniciais.

Em tempo: E o Brasil? E o Acre… onde a internet nas escolas é péssima e 99% delas sequer conseguem garantir uma conexão mínima para os alunos e professores.

(oea com info da Startse)