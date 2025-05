O Instituto Federal do Acre (Ifac) iniciou, no dia 1º de maio, as inscrições para o Processo Seletivo 2025/2, com a oferta de 640 vagas para cursos técnicos subsequentes e cursos superiores, nos campi Baixada do Sol (Transacreana), Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até as 17h do dia 30 de maio.

A seleção de novos alunos para os cursos técnicos subsequentes será realizada com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática constantes no histórico escolar dos candidatos. Para os cursos superiores, a seleção será feita a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter participado de alguma edição do Enem entre os anos de 2010 a 2024.

(…)

Acesse aqui o edital dos cursos técnicos subsequentes/Faça sua inscrição aqui