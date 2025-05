O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior, recebeu representantes do Hospital do Amor no Acre e do Leilão Direito de Viver, é a principal ação de apoio ao trabalho realizado pelo Hospital, na manhã desta terça-feira, 6. As equipes buscam o apoio da Casa do Povo para a realização da terceira edição do Churrasco Fogo que Cura, bem como outras ações beneficentes que são realizadas com o objetivo de manter o Hospital funcionando.

Participaram da reunião Adalberto Moretto, Ana Maria Negreiros, Sidney Cheis, Daniela Pires e Júnior Aielo, todos membros da comissão organizadora do evento.

A unidade foi inaugurada em 2019, em Rio Branco, e hoje oferta gratuitamente atendimentos para câncer de colo do útero, mama, boca e pele. Segundo a diretora, Ana Maria Negreiros, atualmente o Hospital do Amor funciona como um Centro de Diagnóstico, que realiza em média 12 procedimentos específicos.

“A cada mil mulheres, cinco podem ter câncer de mama, por exemplo. Desde que inaugurou, o Hospital do Amor já diagnosticou mais de três mil casos entre os quatro tipos de câncer que a unidade atende. Toda e qualquer doação é muito importante porque é disso que mantemos o bom funcionamento e continuamos ajudando milhares de pessoas em todo o estado”, disse.

O presidente Nicolau Júnior garantiu apoio tanto ao evento quanto ao hospital e se comprometeu em reunir os demais parlamentares para concentrar esforços em prol da causa. “A gente reconhece a importância desse trabalho e sabe que se cada um ajudar um pouco, torna-se algo grandioso e que faz diferença. Eu tenho defendido muito essa aproximação e união como forma de melhorar todas as áreas do nosso estado, prioritariamente a saúde”.

Adalberto José Moretto, que coordena o Leilão Direito de Viver, uma das principais ações beneficentes de apoio à instituição, explicou que as ajudas que eles recebem estão ajudando a transformar sonhos em realidade. “Começamos com uma carreta, depois conseguimos uma sede. Hoje o Hospital continua contando com o atendimento itinerante da carreta, acabamos de adquirir uma van que vai realizar atendimento odontológicos de prevenção ao câncer de boca, em todos os municípios, e vamos estrear o projeto da carreta da educação, com trabalho de conscientização para os estudantes da rede pública de ensino”.

O Churrasco Fogo que Cura será realizado no próximo dia 10 de maio, a partir das 12h, na Chácara Modelo, em Rio Branco. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Paranorte e trevo Norte, bem como no Parque Industrial da Altaneira Cervejaria. Mais informações por meio dos números: (68) 9 9985-2863 ou (68) 9 9997-7945.