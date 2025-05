PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na sexta-feira (9), a abertura da Campanha de Vacinação através do Programa Saúde na Escola (PSE). A ação aconteceu na Escola José Maria Maciel, localizada na Cidade do Povo, reunindo estudantes, pais, profissionais de saúde e educação.

A iniciativa faz parte da agenda integrada entre as secretarias de Saúde e Educação do município, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas à promoção da saúde nas escolas, além de garantir a atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes.

Durante a atividade, foram ofertadas diversas vacinas do calendário nacional, orientações sobre saúde bucal, alimentação saudável, prevenção de doenças e avaliação nutricional dos alunos.

O Secretário Municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância da integração entre saúde e educação. “O Programa Saúde na Escola é uma ferramenta fundamental para garantir que nossas crianças tenham acesso à prevenção e ao cuidado desde cedo. Com essa campanha, buscamos não apenas aumentar a cobertura vacinal, mas também conscientizar as famílias sobre a importância da saúde no ambiente escolar”, afirmou o secretário.

O prefeito Tião Bocalom também reforçou o compromisso da gestão com a saúde preventiva e o bem-estar das famílias da capital. “Estamos trabalhando para que a saúde chegue onde o povo está. Levar a vacinação e os cuidados preventivos às escolas é uma forma de garantir que nossas crianças cresçam mais saudáveis e seguras”, destacou o prefeito.

A campanha de vacinação seguirá com ações nas demais escolas municipais ao longo das próximas semanas, levando serviços essenciais à comunidade escolar de todas as regiões da capital.