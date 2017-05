Um governo acabado ainda tem o desplante de ocupar as ruas da capital do Brasil com homens do Exército para impedir manifestação gigantesca em defesa da Democracia e por eleições direta.

Temer: governo dos banqueiros, dos golpistas e da repressão contra o povo.

Acompanhe aqui a manifestação em Brasília em defesa das Eleições Direta!

Ao vivo no Senado