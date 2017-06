Senador dos milhões: 200 mil para Sena dividir com mais dois municípios

Recursos indicados em emendas pelo senador GladsonC para os municípios de Sena, Manoel Urbano e Santa Rosa.

(…)

Santa Rosa do Purus, município que faz parte da Regional do Alto Purus, junto com Manuel Urbano e Sena Madureira, foi liberado 200 mil reais.

(…)

O texto não específica, mas pelo que se entende as três cidades vão dividir os 200 mil para aplicar em saúde.

Abaixo um parágrafo do release de GladsonC:

(…)

Senador Gladson Cameli comemora liberação de mais de R$1 milhão para fortalecer saúde dos municípios do Acre

O municípios de Rodrigues Alves foi contemplado com 401.260 mil reais para compra de equipamentos na área da saúde. Para o município de Porto Acre foi liberado 197.710 mil reais. Santa Rosa do Purus, município que faz parte da Regional do Alto Purus, junto com Manuel Urbano e Sena Madureira, foi liberado 200 mil reais. A prefeitura do ponto mais oeste do território brasileiro, Mâncio Lima, recebeu 63.600 mil reais. Porto Walter, também localizado no oeste do estado, recebeu 78.565 mil reais. No Vale do Acre, a cidade de Acrelandia recebeu 195.120 mil reais. No total foram liberados R$ 1. 136.255,00 (Um milhão e cento trinta e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais). Os recursos fazem parte do Fundo Nacional da Saúde. Os recursos fazem parte do Fundo Nacional da Saúde.

(…)

Em tempo: repetindo…200 mil para Sena dividir com Manoel Urbano e Santa Rosa.

Em tempo 2: nada contra Rodrigues Alves, mas a indicação do senador é de mais de 400 mil…enquanto que para Sena Madureira…

J R Braña B.