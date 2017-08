Direitos Humanos: gov do Acre disciplina ‘nome social’ dos gays

AgGov

Como parte das atividades da XI Semana Acreana da Diversidade, o governador Tião Viana, assinou na noite desta quinta-feira, 3, na Casa Civil, dois decretos que contemplam a comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT). São eles: o de criação do Conselho Estadual de Direitos LGBT e o que disciplina o uso do nome social de LGBT no âmbito da administração pública estadual.

O presidente do Fórum Estadual LGBTs, Germano Marino frisou que a assinatura dos decretos representa uma vitória na luta pelos direitos da comunidade LGBT que acontece há 20 anos no Acre. “Queremos uma vida sem discriminação e preconceito. O reconhecimento do uso do nome social irá evitar o constrangimento de ser chamado por um nome que a pessoa não esteja estereotipado fisicamente dentro de sua identidade de gênero”, observou.

