Nota pública: Associação dos Motoristas de Aplicativo

Nota da Associação dos Motoristas de APP do Acre

Nota Pública

A Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos do Acre – AMAAC vem através deste agradecer a todos os motoristas que estiveram durante estes dias mobilizados e participando das discussões a respeito da Regulamentação Municipal. Também aos vereadores que foram de extrema importância para esse diálogo positivo e esse grande avanço na finalização da proposta. Citamos os vereadores: Rodrigo Forneck, Roberto Duarte, Manoel Marques (Pres. da Câmara) Emerson Jarude, Lene Petacão e Eduardo Farias, que estiveram atentos a nossa solicitação e rediscutindo a proposta de Projeto da Prefeitura de Rio Branco.

Por meio deste esforço coletivo avançamos em 98% da contraproposta viabilizada pela Associação com a contribuição de muitos colaboradores, ficando apenas dois pontos para serem modificados na parte textual, sendo apresentado com as devidas correções ainda hoje, dia 11/07. A partir disso a Associação dará o aval de positivo ou não sobre a finalização do texto do Projeto, de forma que a categoria sinta-se contemplada para o melhor exercício da profissão motorista de aplicativo.

Após esse episódio fica o aprendizado de estarmos cientes, que o pensamento de muitos foi que a maioria dos vereadores era contra os motoristas de APPs, sendo que do contrário foi observada total disponibilidade de ouvir a categoria sem exaltações, apesar de em alguns momentos, alguns colegas terem fugido da real idéia do diálogo, e partir para outros tipos de atitudes, como gritos e insultos.

Frisamos também que: sobre algumas postagens em redes sociais envolvendo alguns vereadores, não partiu e nem compactuamos desse tipo de atitudes, pois nascemos do diálogo com a categoria e qualquer que seja o problema, estaremos sempre dispostos a conversar com os representantes públicos.

Agora sim fomos escutados, e não como dizia o projeto, que passava a idéia que haviam ocorrido várias reuniões com “representantes” das categorias, o que de fato não havia ocorrido. Temos nossa própria voz, os Motoristas de Aplicativos, homens e mulheres honestos, pais de famílias, que contribui para o crescimento da nossa cidade, bem como aquece o comércio em todos os sentidos automobilísticos em Rio Branco, gerando consequentemente emprego e renda a população.

Então, surge uma nova categoria no Acre, a dos Motoristas de Aplicativos, com voz e organização. Viva a democracia. Juntos somos mais fortes.

Solon Araújo -Pres. AMAAC