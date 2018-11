Despenalização da maconha para uso terapêutico: Petecão lamenta

# petecão maconha senado

Petecão lamenta aprovação de projeto que libera o plantio de maconha no país

A proposta que pretende descriminalizar o plantio de maconha para uso medicinal, apresentado pela senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), foi aprovada, nesta quarta-feira (28), na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), com voto contrário do senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Segundo o parlamentar, liberar o plantio da droga deve causar grande prejuízo ao país em razão da incapacidade de o Estado controlar e fiscalizar o cultivo da maconha nas casas das pessoas.

O projeto permite que mudas e sementes da droga sejam importadas e livres para o o plantio em todo o país. “Acho uma proposta perigosa. As autoridades não terão como fiscalizar e identificar se todo o plantio ocorrerá de fato com a finalidade medicinal ou se estaremos abrindo as portas para o mercado do consumo ilegal”, alertou Petecão.

O senador destacou ainda que, no Brasil, o uso medicinal da substância condita na cannabis é autorizados pela Justiça em muitos casos. Esse caminho representa uma forma mais responsável de garantir acesso ao tratamento de doenças sem dar espaço para que o uso recreativo aconteça.

A proposta deverá ser analisada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir ao plenário.

