Hoje é sexta! Dicas para tirar suas fotos sozinho e postar onde quiser

# fotos dicas

Divulgação: MF Press Global

Por: Hebert Neri

Dicas para fazer boas fotos sozinho para postar nas redes sociais

O fotógrafo Vagner Carvalho ensina como tirar melhores fotos sozinho, com sua câmera ou smartphone, e fazer bonito nas redes sociais mesmo sem ter alguém para tirar fotos para você.

As redes sociais são o que há de mais popular na internet. Tanto famosos como anônimos buscam mostrar um pouco de sua rotina através de fotos, sejam estas de viagens ou até mesmo tiradas na esquina de casa, todos querem compartilhar seus melhores momentos na rede através de imagens.

Mas e quando você está em um lugar incrível e quer fazer uma boa foto, mas está sozinho, sem nenhum conhecido que possa lhe ajudar? Como fazer boas fotos nessa situação?

O fotógrafo Vagner Carvalho, também conhecido como ‘Photo Media’, é um especialista em fotos para redes sociais, e tem em seu currículo trabalhos voltados para este fim realizados na Europa e Oceania. Usando de toda sua experiência, Vagner traz dicas para quem quer fazer boas fotos, mas não tem quem as tire:

Dica 1- Seja natural

A internet está cheia de fotos forçadas, manipuladas em programas de edição e nada espontâneas. Procure ser natural, sem forçar poses e os chamados “carões”. Se tiver de retocar as fotos, que seja pouco, para que não fique tão diferente a ponto de não te reconhecerem na rua. Os retoques existem e são bem vindos, como ajuste de cores, saturação, temperatura e detalhes, mas precisam ser usados com moderação e bom senso.

Dica 2- Tenha um tripé portátil

Existem disponíveis pequenos tripés, de material flexível, que tem o suporte com a medida certa para o seu smartphone. Eles são leves, pequenos (cabem na mochila) e muito úteis. O famoso pau de selfie também pode ser útil, mas muitas pessoas não gostam de usá-lo por diversos motivos, inclusive a falta de estabilidade.

Dica 3- Use o temporizador

Todos os smartphones tem temporizador para fotos. Você pode colocar o aparelho apoiado no seu tripé portátil a uma certa distância, e acionar o temporizador para 10s, e posar no cenário que deseja. Mas, a depender de onde você está, fique de olho para não ficar sem o celular.

Dica 4- Busque usar roupas da atualidade

Faça uma pesquisa sobre os figurinos que mais chamam atenção. A escolha do figurino pode fazer a diferença na hora de conseguir mais likes. Estar alinhado às tendências da moda é importante neste quesito. Não se trata da roupa mais luxuosa e chamativa, e sim da mais elegante e que combine com você. As vezes, o menos pode ser mais.

Dica 5- Poste de 3 em 3 fotos com o mesmo tom (deixar harmonioso visualmente suas redes sociais, é interessante)

Para manter a coerência no seu feed, é bom aplicar talvez os mesmos filtros na sequência, ou colocar as cores na mesma temperatura. Isso deixa o feed mais homogêneo, menos aleatório, e agrada visualmente.

Dica 6- Registre momentos casuais do dia a dia

Isso interessa muito às pessoas. As redes sociais existem porque as pessoas querem saber do dia a dia das outras, sejam amigos, anônimos ou celebridades. Registrar esses momentos casuais pode garantir muitos likes.

Dica 7- Use cores que combine com seu estilo

Coerência é tudo. Se você não é naturalmente uma pessoa extravagante, não faz sentido usar um figurino com cores berrantes como verde neon, abóbora florescente ou rosa choque. A não ser que haja um motivo para você vestir algo assim, seja você mesmo e use cores que você habitualmente usaria.

Dica 8 – Poste fotos que não tenho poluição visual

Lembre que o foco é você. Um cenário visualmente atrativo é muito bom. A não ser que a intenção seja mostrar apenas a paisagem, não escolha lugares com muita informação visual, senão você vira um acessório, e não o destaque da imagem.

Dica 9 – Cuidado com as selfies

Escolher o melhor ângulo para selfies é fundamental. Fotos da câmera frontal costumam engordar o rosto e distorcer proporções, já que não apresentam a mesma qualidade, distância focal e profundidade das fotos da câmera traseira do smartphone. Invista algum tempo testando ângulos e posições, e poste o seu melhor take.

Fotos de: Vagner Carvalho / MF Press Global