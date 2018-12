GladsonC passa açúcar: ‘Governador Tião Viana é um democrata’

# gladsonc gov transição

Assessoria do Futuro Gov

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), e o governador atual, Tião Viana (PT), apresentaram nesta terça-feira (18) o relatório elaborado pelas equipes responsáveis pela transição do governo do estado.

As duas equipes (do atual e do futuro governo) trabalharam durante 39 dias, na elaboração do relatório. O documento apresenta dados sobre os diversos setores do governo, detalhando a realidade e informando os principais desafios para os próximos anos.

-Quero agradecer ao governador Tião Viana e a sua equipe por essa transição democrática. Desde o primeiro contato que fiz, o governador se mostrou um democrata – disse o governador eleito Gladson Cameli.

(…)

Em tempo: quem vai gostar dessa frase do governador eleito é o seu vice Rocha.

