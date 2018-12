Qual o critério para menos de 50% dos servidores terem garantido o 13º?

# 13o salário acre

Do gov do Acre

• Governador Tião Viana anuncia o pagamento do salário de dezembro dos servidores do Estado, no período de 21 a 28.

• 17 mil servidores já estão com o 13º garantido. (são 40 mil servidores)

• O governador Tião Viana e equipe continuam trabalhando no sentido de honrar com o 13º dos demais servidores, e conta com o repasse do FPE, do Governo Federal, que será feito no próximo dia 28, portanto, se manifestará com mais informações no dia 27.

• Outra decisão que o Governo do Acre aguarda, é a respeito da devolução de R$ 400 milhões do FPE que o Governo Federal deve ao Estado, referente a cortes nos últimos três anos. O assunto está sendo tratado no âmbito do STF com decisão favorável.

• Vale destacar que o governo já fez o repasse ao Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Assembléia Legislativa, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, garantindo os salários de dezembro e 13° dos respectivos servidores.

(…)

Em tempo: qual o critério para 17 mil já estarem garantidos com o 13º? Quais servidores estão garantidos?

Em tempo 2: MP, Judiciário e Legislativo não têm essa preocupação…todos garantidos com o 13o…imagina eles serem excluídos…(é preciso cumprir a ferro e fogo a Constituição com os poderes….os servidores mortais podem esperar pela indulgência do Temer/gov federal que não teria enviado os recursos suficientes…)

Em tempo 3: lembra que oestadoacre falou aqui que o Acre teria o seu pior Natal e Festa de Ano Novo dos últimos tempos.?

Em tempo 4: Bem….é o que temos para o momento!

J R Braña B.