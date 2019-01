Falidos, maioria dos brasileiros pensa em juntar dinheiro e pagar contas

falidos 2019 dinheiro #

CNDL/SPC

Juntar dinheiro e sair do vermelho são principais metas financeiras dos brasileiros para 2019, revela pesquisa CNDL/SPC Brasil

82% fizeram cortes no orçamento em 2018. Para o novo ano, 61% temem não conseguir pagar as contas e mais da metade acha que efeitos da crise devem impactar o dia a dia neste ano. Ainda assim, maioria está otimista quanto à economia e finanças pessoais

O novo ano que se inicia traz boas perspectivas, com a retomada dos níveis de confiança da economia. Com os resquícios da crise ainda impactando a vida das pessoas, muitas pessoas vêm repensando a forma de lidar com o orçamento familiar. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), ao investigar as expectativas e os projetos dos brasileiros para 2019. Os dados mostram que as principais metas financeiras para este ano são juntar dinheiro (51%) e sair do vermelho (37%).

(…)

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui