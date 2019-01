Agora a bola está com Sua Excelência, GladsonC!

posse gladsonc acre #

Mais de seis mil pessoas compareceram à cerimônia de posse do governador Gladson Cameli (PP) e do vice-governador. Major Rocha, nesta terça-feira, 1º de janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e na esplanada do Palácio Rio Branco.

(…)

Em tempo: gesto bonito do novo governador com a bandeira do Acre…

Em tempo 2: a faixa de governador deveria sempre ser entregue por alguém querido (como fez seu Eládio para o filho GladsonC) ou pela mãe.

Em tempo 3: boa sorte, governador!

J R Braña B.

