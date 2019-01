Ao contrário de outros, JV deixa mandato com dignidade

jv despedida acre #

Jorge Viana não tem do que se envergonhar…

Pelo contrário….as pessoas ainda param para ouvi-lo.

Vai deixar mandato de senador pela porta da frente…

Bem diferente de outras figuras em declínio político e moral…

JV não tem problemas para andar nas ruas a pé a qualquer hora do dia ou da noite em lugares cheios de gente no Acre…

Nem todos podem fazer isso despreocupados…

J R Braña B.

Abaixo material do gab de Jorge Viana

”Faço questão de agradecer pela oportunidade que tive de ser senador pelo Acre”, diz Jorge Viana em viagem a municípios

Senador foi recebido com abraços e se comprometeu em continuar ajudando o estado, mesmo sem mandato; próxima viagem será pelo Alto Acre

Muitos abraços e depoimentos emocionados marcaram a passagem do senador Jorge Viana pelos municípios do Acre nos últimos dias. Foram cinco dias de viagem em que o parlamentar, que conclui seu mandato no próximo dia 31 de janeiro, aproveitou para agradecer pelo apoio e amizade que recebeu durante seus oito anos como senador do Acre. Começando pelo Vale do Purus, passando por Feijó e Tarauacá e concluindo no Juruá. Nesta semana, a viagem segue rumo ao Alto Acre.

Em Sena Madureira, Jorge Viana visitou espaços públicos, como o Mercado Municipal, concedeu entrevistas e conversou com a população. A parada do almoço foi em Manoel Urbano, na pensão da Dona Antônia. Um almoço regional, ao lado de pessoas simples. “Eu deixei claro que não estava fazendo articulação política, mas prestação de contas. Foi muito emocionante receber tanto carinho e abraços”, declarou.

Um dos pontos altos da viagem foi a passagem por Feijó e Tarauacá. Nas duas cidades, o senador foi o mais votado na última eleição. “Tenho carinho imenso pela população de Tarauacá e de Feijó. Se fosse por essas duas cidades, eu continuaria senador. Estou fazendo algo que é educativo. Tem gente que ganha e nem volta para agradecer. Eu, mesmo sem ter sido reeleito, estou fazendo questão de agradecer pela oportunidade que tive de ser senador pelo Acre e pelo Brasil”, afirmou Jorge Viana.

No Juruá, o senador passou por Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Ele lembrou do trabalho que fez pela região quando governador e agora, como senador, e agradeceu o apoio recebido. “É bom estar no coração do Juruá, lugar que sempre procurei ajudar durante minha vida pública e, graças a Deus, onde fizemos um trabalho importante que mudou para melhor a vida das pessoas”.

A viagem pelos municípios acreanos continua nesta semana, dessa vez pela região do Alto Acre. Para Jorge Viana, o momento é de agradecimento. “A eleição passou, agora é a vez dos vitoriosos. A mim, cabe tratar com respeito até o último dia do mandato de senador essa população querida que já me deu um mandato de prefeito, dois mandatos de governador, quando eu pude ajudar a mudar a história do Acre, e agora com esse mandato de senador, onde eu procurei servir ao Acre e ao Brasil. Fui de cidade em cidade, abraçar cada um, não para reclamar, mas apenas para agradecer a confiança e o apoio. Sempre repetindo que aqueles que não puderam me ajudar dessa vez, certamente já me ajudaram em outras campanhas. Como a vida não acaba agora, quem sabe se eu vier a ser chamado novamente para disputar uma função pública não poderei contar com a ajuda daqueles que não puderam me ajudar agora? Eu tenho 20 anos dedicados à vida pública, onde me senti também realizado como cidadão. Isso me deixa feliz, com a sensação de ajudar a construir um mundo melhor para todos”, declarou o parlamentar.

Por fim, Jorge Viana disse que vai continuar trabalhando pelo Acre, com ou sem mandato. “Vou estar sempre disposto a ajudar essa terra que já me deu tanto. Que Deus nos abençoe e nos dê dias melhores. Nessa semana eu vou para o Alto Acre fazer uma viagem na região que é origem da minha família por parte de pai e depois vou a Brasília para concluir o mandato de senador que encerra dia 31 de janeiro”.

