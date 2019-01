Petecão e Marfisa com Moro: presídio e melhoria na imigração em Assis Brasil

moro petecão marfisa #

Com 30 dias de mandato e com a Câmara Federal ainda em recesso, a deputada federal pelo PSD Marfisa Galvão participa de audiências importantes em busca de recursos para o Acre. Na última terça-feira, 29, ela se reuniu com o presidente em exercício do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Francisco José Nascimento, e com o Ministro da Justiça, Sergio Moro. As audiências aconteceram na Câmara, em Brasília.

Na audiência com o presidente do INCRA, Marfisa mostrou sua preocupação com as centenas de famílias de produtores rurais. Essas famílias vivem sem a segurança documental das terras que ocupam, o que dificulta o pleno desenvolvimento da agricultura na região. Além da regularização, ela solicitou que o Instituto promova, em conjunto com outros órgãos governamentais, a criação de programas de habitação e de crédito agrícola.

Com o Ministro da Justiça, Marfisa estava acompanha do senador Sérgio Petecão. Entre as pautas abordadas estavam a construção de um presídio e de uma unidade socioeducativa no Acre. Além disso, a mudança do setor de imigração da Polícia Federal, em Assis Brasil, para dentro do município em sua zona urbana. A mudança tem a finalidade de garantir um melhor atendimento aos viajantes, que precisam passar pela imigração, uma vez que ela, atualmente, está instalada no prédio da Aduana Federal, que se encontra em péssimas condições, com instalações deterioradas, sem iluminação ou eletricidade eficiente.

Nesta quarta, 30, ela ainda participará de audiências com Secretário Especial do Esporte, General Marco Aurélio, e com a Secretária de Educação Básica, Tânia Almeida.

