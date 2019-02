Poder 360: Petecão será indicado para 1º secretário do senado

petecão senado #

Senado: PSD ficará com 1ª Secretaria e pleiteia Comissão de Assuntos Econômicos

Além do DEM, o PSD terá forte ascensão no Senado nos cargos de comando da Casa pelos próximos 2 anos. Está acordado que o partido indicará o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) para a 1ª Secretaria da Casa e pleiteia a presidência da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), com o nome do senador Omar Aziz.

Na última Legislatura, Petecão já compôs a Mesa Diretora em 1 cargo mais modesto, de 2º suplente.

Comentário da intermitente ML: é o cargo de poder idêntico ao do presidente…Petecão assinará tudo no senado junto ao presidente. Significa muito poder.

