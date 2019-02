Quem desrespeita Pe. Paolino…

pe. paolino sena #

…Em Sena a lenda reza sobre os poderes do santo Pe. Paolino Baldassari…

E, parece, que continua valendo.

Não desrespeitem a memória do religioso mais importante que já viveu no Acre…

Em tempo: este é o vídeo mais importante que oestadoacre fez com Paolino…já visto por milhares de navegantes em várias plataformas. Nunca ninguém havia filmado Paolino descendo e subindo na corda do sino da igreja…imagem para a eternidade que o youtube vai guardar….me considero um privilegiado por ter feito essa imagem. A única dele tocando o sino no principado de Sena.

J R Braña B.

(Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui)

Rádio Táxi Apuí…