Pra quê isso? Morte em supermercado no Rio…propriedade é o Deus!..(v)

Um segurança de um hipermercado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, matou um jovem de 19 anos com um “mata-leão”. Após o ato de violência, outros seguranças se aproximam do local. Ao mesmo tempo, um cliente afirma que o rapaz está “roxo”, e uma mulher grita: “está sufocando”. pic.twitter.com/z4PnAerYN7

— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 15 de fevereiro de 2019