Difusora de Sena fora do ar (comunicado de urgência foi feito)

A rádio Difusora de Sena Madureira está fora do ar…

Mais uma vez…

Os equipamentos são antigos, dinossáuricos e isso até as formigas sabem em Sena e no governo, neste atual, no anterior, e, quem sabe, até no de Galvez, o Imperador español do Acre.

A direção local já pediu providências…:

Em tempo: é preciso modernizar as emissoras públicas no interior…internet, equipamentos novos, treinamento aos profissionais, programação moderna, valorização, etc, etc…

J R Braña B.

