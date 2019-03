Lula e o medo que a classe opressora do Brasil tem dele (v)

lula br opressão #

Lula foi levado ao velório do neto Arthur, vítima de meningite, por um batalhão de policiais….

Até os coletes usados são da polícia dos EUA..da SWAT…de Miami.

Que medo é esse?

Algumas respostas abaixo….:

Vi q os policiais da PF q faziam a segurança do ex presidente

Lula, no velório do neto, usava colete da SWAT MIAMI POLICE. SWAT não é o nome de uma unidade policial dos EUA?

POR QUÊ ESSE COLETE?!!! pic.twitter.com/oRwIx0LrpW — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) 2 de março de 2019

A dignidade de quem sai de uma prisão política injusta, com o coração partido, mas com a cabeça erguida. Muita força, presidente! Estamos contigo e com sua família! #ForçaLula #LulaLivre pic.twitter.com/XxDq2FULrb — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) 2 de março de 2019

O dia em que Lula superou Mandela. A história vai contar. — Miguel Nicolelis (@MiguelNicolelis) 2 de março de 2019

Lula sai da cerimônia de sepultamento de seu neto Arthur de 7 anos, em São Bernardo do Campo. #ForçaLula

Vídeo: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/F04Pl7rFiD — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) 2 de março de 2019

O cara aparece, não diz uma palavra, faz tremer seus inimigos, revigora e emociona os que o amam. o Lula

em silêncio

é um ato político — Ana Vilarino (@anavilarinol) 2 de março de 2019

Chorando, @LulaOficial deixa velório de seu neto Arthur, de 7 anos, em São Bernardo do Campo. Imagens: Felipe Souza/ BBC News Brasil pic.twitter.com/igFVEV6YKS — BBC News Brasil (@bbcbrasil) 2 de março de 2019

Arthur Araújo Lula da Silva siga na luz, menino lindo!

Pra família desejo consolo, força e paz no coração!

Pro vô Lula, desejo liberdade!#LulaLivre pic.twitter.com/aCOEpsrlMQ — Rita Andrade (@Ritaandrade50) 2 de março de 2019

Um homem com o coração partido,desarmado,é esperado por um soldado com fuzil.O medo que se tem do Lula é o medo que se tem do povo. pic.twitter.com/nx1OzsrTFd — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) 2 de março de 2019

