Nota do ex-senador Jorge Viana refuta site

jv nota #

oestadoacre recebeu e publica nota do ex-senador Jorge Viana refutando site da capital.

‘Tendo em vista a caluniosa referência ao meu nome na coluna do dia 18 de março do site Folha do Acre, lamentavelmente tenho que recorrer a esta nota que, peço, seja publicada no mesmo espaço, como direito de resposta. Faço isso em respeito à prefeita Socorro Néri, à jornalista Andréa Zílio e à verdade. Recentemente fui informado de boatos vinculando meu nome a suposta criação de sites de notícias. Talvez, agora, tenha ficado claro a origem desses boatos. Isso não é e nunca foi jornalismo. Não estamos falando de fonte, estamos falando de calúnia. Essas referências são mentirosas e sequer merecem resposta. A prefeita tenta fazer o seu melhor por nossa Rio Branco nesses tempos difíceis e a Jornalista Andréa Zílio é uma grande profissional e merece respeito. Se posso pedir algo, peço que parem com as mentiras envolvendo meu nome. Não estou e nem pretendo estar tão cedo em disputa nenhuma. Tudo o que quero é paz e tranquilidade para trabalhar e seguir com a vida.’