O governador GladsonC sentiu a derrota na indicação da diretoria da Agencia de Negócios dias atrás e sentiria novamente a pancada se insistisse na indicação de Alércio Dias para o Acre Previdência.

Do deputado Edvaldo Magalhães, ouviu:

-Vamos tirar todas as lições desse episódio, governador. Zere tudo. Depois começamos a conversar do zero com relação à Ageac e ao Acre Previdência.

GladsonC concordou.