IBGE: menos de 1/3 no Acre possui carro (pobreza histórica)

Ao contrário do que se pensa, os dados do IBGE sobre domicílios com automóveis no Acre é muito baixo, o que reforça os mesmos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a pobreza por aqui…menos de um terço dos domicílios (residências) tem um automóvel.

Apenas 30,7% das residências no Acre possuem um carro…dois terços estão fora desse grupo.

Portanto, não é só a questão da crise que é, sim, real e que aprofundou desde 2016 com as políticas neoliberais impostas…mas especialmente é uma questão histórica de pobreza de pelo menos dois terços da população do Acre.

Ainda que seja muito questionável imaginar-se pobre pelo fato de não possuir um automóvel.

Dados do IBGE

Em tempo: junte tudo ao caos que é o trânsito, as precárias ruas de Rio Branco e a sinalização péssima, que fica parecendo que todo mundo possuiu carro na cidade…mas é só impressão…

J R Braña B.