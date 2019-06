Adimplente: Governo zera ‘cheque especial’ com Tesouro

adimplente acre #

Com esforços do governo, Acre reconquista certificado de adimplência com o Tesouro

Nacional

O governo do Acre reconquistou o certificado de adimplente junto à Secretaria do Tesouro

Nacional (STN) após esforços da equipe econômica da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

O estado havia sido caracterizado como inadimplente junto ao STN devido principalmente a

atrasos no pagamento de dívidas com ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em

dois momentos, um em 2017 e outro no final de 2018, contraídas ainda na gestão anterior.

(…)

Em tempo: o próprio governo atual prova que o bicho (dívidas) não era tão feio como apregoava.

Em tempo 2: faz parte da política o oba-oba contra o gestor anterior….compreensivo.

J R Braña B.