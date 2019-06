Morte violenta: RN, Ceará e Acre são os campeões

homicídios #

A Folha de S. Paulo traz dados do Atlas da Violência 2019 sobre a taxa de homicídios nos estados brasileiros.

Rio Grande Norte, Ceará e Acre são os campeões em mortes e em mortes violentas.

Jovens e negros são as maiores vítimas, segundo o Atlas.

Em tempo: ouvido, o ex-secretário de segurança do Acre, Fernando Melo, disse que os números do Acre são idênticos à Colômbia nos tempos do Cartel de Medelim.

Em tempo 2: Fernando disse também que no governo Jorge Viana [1999-2006] (que ele foi secretário) a taxa de homicídios no Acre chegou a 18 mortes por 100 mil habitantes (a média nacional à época era 26 mortes por 100l/hab)…hoje é 62,8 por 100mil/hab.