Divulgação: Circuito Nelore de Qualidade de Rio Branco (10/11 de JUN)

Rio Branco recebe 6ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2019

Mais de 500 animais participarão da 6ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade (CNQ), nos dias 10 e 11 de junho, na unidade da Friboi de Rio Branco (AC). O Circuito é iniciativa da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), com apoio da Friboi e da Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Esta etapa é realizada conjuntamente com a Associação do Nelore Acreano (Anacre).

“O Circuito avalia os resultados obtidos pelos produtores de cada região, considerando a realidade em que vivem e as peculiaridades do seu sistema de produção”, explica o gerente executivo da ACNB, André Locateli. Criado em 1999, o Circuito Nelore de Qualidade tem como objetivo avaliar e promover a genética e a carne Nelore, contribuindo para elevar a produção pecuária nacional. Os atributos de precocidade de acabamento, peso e acabamento de gordura ideal são destaques nas etapas do Circuito.

“A parceria entre ACNB e Friboi veio para contribuir para o fortalecimento do Nelore e da pecuária brasileira e o CNQ é uma excelente oportunidade para que a qualidade da produção de gado no Acre seja reconhecida nacionalmente. Todo produtor pode participar”, frisa Eduardo Pedroso, diretor executivo de Originação da Friboi.

“O Acre tem aproximadamente 3 milhões de cabeças de gado. Estimamos que cerca de 80% são Nelore e anelorados”, afirma o presidente da Anacre, Marcelo Lemos de Sousa. “Ter uma etapa do Circuito no estado somente valoriza nossa pecuária”.

Todos os pecuaristas podem participar do Circuito Nelore de Qualidade. Os associados da ACNB têm a oportunidade de abater seus animais no Protocolo Nelore Natural Friboi, que oferece premiações de até R$10,50 por arroba, de acordo com as características de carcaça e habilitação da propriedade. A etapa seguinte está prevista para 13 e 14 de junho na cidade de Porto Velho (RO).