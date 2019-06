Le Monde: Brasil contra o ‘governo dos idiotas’ [‘Eu conclomo’] (v)

le monde #

Idiocracia

O pequeno texto abaixo do título do jornal Le Monde (França) diz, em tradução livre, que ‘ o nível intelectual de Jair Bolsonaro é questionado pela imprensa e pelos cidadãos, porém o caos causado pelas ações do capitão faz parte de sua estratégia política.’

Em tempo: na Argentina, mais uma vez, o vexame se fez presente…Eu conclamo, tu conclamas….Ele não sabe conjugar nem no Presente do Indicativo o verbo conclamar: