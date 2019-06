Os cínicos: apoio de FHC à Lava Jato visava comprar segurança

os cínicos #

E até agora comprou….como mostra The Intercept.

GGN

Apoio de FHC à Lava Jato visava comprar segurança

The Intercept mostra que força-tarefa fingiu investigar tucano para passar “imparcialidade”; Moro ainda repreendeu procuradores por ‘melindrar alguém importante’ como apoio

O The Intercept Brasil divulgou a sétima parte da série de reportagensque lança luz aos objetivos políticos da força-tarefa da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, responsável então por julgar os casos investigados pelo grupo do Ministério Público Federal coordenado por Deltan Dallagnol.

Dessa vez, o portal de jornalismo investigativo aponta a proteção data pela Lava Jato e o juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

(…)

Em tempo: FHC, do PSDB, escapou da acusação da compra da sua reeleição, em 1998 (200 mil por cabeça, segundo o ex-deputado federal Ronivon Santiago)…mas parece que agora chegou a sua vez…junto com o ex-‘juiz’ Sérgio Moro.

Em tempo 2: Triste fim para Fernando Henrique Cardoso, diz o professor Emir Sader.

Leia a matéria do GGN aqui e o a sétima revelação do The Intercept aqui

