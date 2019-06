Que bom que a Arena da Floresta está sendo cuidada!

que bom #

ANGA

(…)

As intervenções incluem ainda a parte hidráulica, correções em paredes com infiltrações, manutenção do elevador e iluminação. As arquibancadas receberão assentos novos. Guarda-corpo, alambrado e corrimão estão sendo recuperados. Além disso, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas será revisado.

(…)

Em tempo: A Arena deve se transformar num sítio para visitação pública em alguns dias na semana….com guias…como acontece nos estádios pelo mundo…com horários definidos…

Em tempo 2: não esqueçam de melhorar a grama do campo…futebol deve ser jogado em grama excelente…não em horta.

J R Braña B.

Ajude manter oestadoacre…fulcral na mídia acreana…