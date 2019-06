Tiãozinho esfrega Marina e Chico Mendes nas ventas de ministro condenado

tião vítor #

oestadoacre recebe e publica nesta noite protegido texto florestal do jornalista Tiãozinho Vítor sobre a visita a Rio Branco do ministro do Mau Ambiente Ricardo Sales (condenado por improbidade)

-Respeite a nossa Marina! (Tião Vítor)

Por Tião Vítor

Caros amigos,

Conheço Marina Silva há muito tempo, embora, provavelmente, ela sequer saiba quem sou eu. Tenho grande divergência em relação à sua atuação política, principalmente em relação aos rumos que deu à sua carreira política. Já fiz muitas críticas a ela. Quem me conhece já deve ter visto algumas.

Apesar do dito acima, jamais ficarei calado quando um cretino com esse Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, vem ao Acre falar mal de Marina e de Chico Mendes. Ainda mais, quando esse sujeito responde por crime ambiental. Ela é a nossa Marina e não admito que nenhum forasteiro venha aqui dizer um “a” contra ele. Como disse, é a nossa Marina. Independentemente de suas posições políticas atuais, essa senhora já nos deu muito orgulho.

Foi graças a Marina, Chico Mendes e outros tantos heróis anônimos que nosso Estado tem hoje uma das maiores coberturas vegetais do Brasil. Sem esses, provavelmente, o Acre estaria hoje tomado pelo pasto e pela soja, com sua população vivendo na miséria às margens das cidades. Não que não tenhamos hoje pobres e miseráveis nas periferias, mas nada perto do que seria numa realidade em que essas atividades econômicas avancem indiscriminadamente em detrimento do patrimônio ambiental.

Nossa Marina, com todos os seus erros e acertos, deve ser respeitada em meio aos seus, deve ser respeitada na sua casa, em meio a seus vizinhos e amigos, pois, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos uma relação com Marina Silva.

Ricardo Salles não tem moral para critica-la. Ricardo Salles não tem moral sequer para abrir a boca para pronunciar seu nome ou o de Chico Mendes.

Ofendê-los ofende a mim. Ofende a minha família, a minha mãe e ao meu pai, seringueiros já falecidos, meus irmãos, meus primos, tios e demais parentes que nesta terra nasceram, vivem ou viveram. Desrespeita meus amigos, meus vizinhos, meus conhecidos e todos demais que habitam essa maravilhosa parte da Amazônia.

Por isso grito forte e alto: Respeite Marina! Respeite a nossa Marina!

Tião Vitor – Acreano

Em tempo: Ricardo Sales sentiu cheiro de mer.…hoje em Rio Branco – J R Braña B.

