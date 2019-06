Eco-GladsonC anuncia ‘dia histórico’ para economia acreana

eco-gladsonc #

Vestido de camiseta ecológica (com marca do Acre no peito), o governador anuncia Plano Agroflorestal

Gladson Cameli faz história durante lançamento do Plano Agroflorestal 2019

Entrega em tempo recorde de quase 200 licenças ambientais alavanca economia acreana com geração de mais de 3 mil postos de trabalho

“Um dia histórico para o setor agroflorestal acreano.” Foi desta forma que a presidente do Sindicato da Indústria Madeira do Acre (Sindusmad), Adelaide de Fátima, definiu o lançamento do Plano Agroflorestal 2019 ocorrido nesta sexta-feira, 28, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac).

“Esta é a primeira vez, em mais de trinta de anos, que todas as licenças do setor da indústria florestal estão sendo entregues no mês de junho porque, em anos anteriores, recebíamos esse documento durante o inverno e éramos prejudicados por conta dos nossos ramais que não dão tráfego para nossas carretas e, agora, teremos o verão todo pela frente para trabalhar”, explicou.

Em tempo: Assuero, que sempre caminhou junto(?) dos governos do PT, declarou:

Até o ano passado, um evento sobre o meio ambiente, nesta casa [Faeac], era algo muito difícil de acontecer e isso mostra a disposição do governo de querer pacificar essa questão ambiental”, Assuero Veronez, presidente da Faeac

