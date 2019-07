transplantes #

Acre realiza 17 transplantes de rim, fígado e córnea em 2019

No sábado foram feitos dois transplantes de rins; nesta segunda-feira um transplante de fígado

Este ano já foram realizados 17 transplantes na Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre), sendo dois de fígado, dois rins e 13 de córneas. No Acre, cerca de 70 pessoas estão na fila de espera por um transplante.

