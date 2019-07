Via câmara dos dep

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 465 votos a 25, destaque do PDT (partido de oposição – J R Braña B.) à proposta da reforma da Previdência (PEC 6/19) e reduziu mais a idade exigida do professor para se aposentar pelo pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar na data de publicação da futura emenda constitucional. A idade passa de 55 anos se mulher e 58 anos se homem para 52 anos se mulher e 55 anos se homem.

Dessa forma, os professores de educação infantil e do ensino básico poderão se aposentar com cinco anos a menos que o exigido para os demais trabalhadores.

(…)

Acompanhe sessão na câmara que vota outros destaques que modificam o texto principal da Reforma da Previdência já aprovado…