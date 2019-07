professores #

O amigo Cláudio Ezequiel, um dos melhores leitores aqui do blog, lembrou-me neste domingo de seis deputados federais do Acre que ferraram os trabalhadores e estão pagando de defensores dos professores…

Vamos ao exemplo de Alan Rick, do DEM, que distribuiu nas redes antissociais (esse aí embaixo) um cartão mostrando que ‘votou a favor dos professores’…Meia verdade!!.

Alan e mais seis parlamentares do Acre (a bancada do baixo clero do 7 a 1, lembra?) votaram fechado pelo fim da Previdência Pública (que a maioria da população só vai entender que se ferrou quando for ao INSS buscar a sua pensão…)..

(Os verdeiros votos na Reforma da Previdência contra os trabalhadores)

Vamos ao voto do Alan, que serve para os outros seis…

Diz o panfleto e você viu no começo: ‘Alan votou a favor da aposentadoria dos professores…’

Na verdade, o DEM, sigla de Alan, e um dos partidos do Centrão, aceitou um acordo com a oposição – via um Destaque do PDT (oposição), que retornava a idade mínima anterior – 55 e 52 – para professores.

Foi devido ao acordo entre Oposição e o Centrão que foi possível reduzir danos na aposentadoria dos Professores….e Alan votou sim ao Destaque porque o DEM o obrigou a fazer isso…não foi por livre e espontânea vontade ou mesmo consciência da necessidade e da justeza do pleito.

Porque antes, no dia anterior – Alan e os outros seis do baixo clero haviam votado contra todos os trabalhadores, inclusive os Professores.

Ou seja, o Alan e o restante da bancada do baixo clero não mandam no próprio voto….

O DEM (chefe do Centrão) chamou Alan e disse: ‘olha, nós fizemos um acordo com o PDT e os partidos da Oposição e temos que votar Sim a esse Destaque…vá lá e vote Sim’

Entendeu, caro leitor?

Não tem nada de voto favorável a professor por consciência coisa nenhuma…Alan foi obrigado a votar Sim a um destaque do PDT porque o seu partido assim determinou…

Simples assim.

Ah…ainda bem que existe oestadoacre para repor as coisas no seu devido lugar…fulcral na mídia do Acre

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre