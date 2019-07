a bancada #

Como dissemos esta semana, não dá para confiar na bancada federal do Acre…

Está aí o resultado: 7 a 1 a favor do fim da Previdência Pública e a favor do mercado…

Só um voto a favor dos trabalhadores do setor privado e público: Perpétua!

Até o Jesus (do PDT) votou com Bolsonaro…e é do partido que foi Brizola! Uma vergonha!

O restante não é novidade…

Na próxima eleição votem neles de novo…

Eles merecem o seu voto!



Resultado geral

Em tempo: são representantes de classe, estúpido, e você não percebe! Não estão nem aí para a maioria do povo..!!

J R Braña B.

