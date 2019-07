integração andina #

(…) Queremos agir e agir rápido para tirar o Acre do atraso (…) – Governador GladsonC

Gladson afirma que chegou o momento do Acre iniciar relações comerciais com os países andinos e asiáticos

Governador afirmou para empresários que em novembro presidentes do Brasil e Peru vêm ao Acre assinar acordos bilaterais que facilitem importações e exportações entre os dois países

O governador Gladson Cameli afirmou para empresários locais que chegou o momento do Acre assumir posição de destaque nas relações comerciais com os países andinos e asiáticos.

(…)

“Temos tudo a nosso favor. Somos o estado brasileiro mais próximo da Ásia, a rodovia até os portos peruanos está pronta e estamos tendo uma resposta positiva quanto à desburocratização e estruturação da nossa alfândega. Esta é uma oportunidade que não podemos perder e temos que estar unidos para aproveitar esse vento que está soprando a nosso favor”, pontuou Cameli.

(…)

“Não é de agora que esse tema vem sendo tratado. Muitos falaram que a construção da rodovia Interoceânica seria a salvação do Acre e na prática vemos que nada disso aconteceu porque muito se falou e muito pouco se fez para ajudar no progresso do nosso estado. Queremos agir e agir rápido para tirar o Acre do atraso e coloca-lo de uma vez por todas no caminho do desenvolvimento”, enfatizou o governador.

(…)

Em tempo: é preciso dar um passo adiante…os primeiros foram dados…a rodovia do Pacífico, a entrada e saída de pessoas….boa parte dos acreanos já têm ideia do que seja os Andes, o Peru, sua história…porém o intercâmbio comercial ainda não saiu do lugar…a hora pode ser agora…o governo precisa estar capacitado para ajudar nesse salto de qualidade…. para que o discurso não fique apenas no discurso – J R Braña B.

