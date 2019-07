Taboada propõe a Previdência Global aos trabalhadores

taboada previdência #

Lá do seu canto, Sérgio Taboada, sempre disposto, expõe seu pensamento sobre a Previdência e sugere uma proposta planetária aos trabalhadores…

Taboada hoje não está mais na política…mas continua atuando como um intelectual, músico, cidadão….

Coisa que a esquerda ativa do Acre não faz…tem preguiça até de debater com a direita…notem que os sites do Acre estão cheios de pessoas identificadas com a direita expondo suas posições etc etc…diariamente.

E os de esquerda…ninguém no Acre sabe o que pensa…porque não se arriscam a escrever uma linha sequer e prestigiar os espaços que são oferecidos, por exemplo, como este oestadoacre

Com raríssimas exceções e ainda fechados em suas redes antissociais próprias.

Viva Taboada, que mesmo sem espaço algum nos podres poderes da república segue dando suas contribuições.

Vamos ao texto dele abaixo…

J R Braña B.