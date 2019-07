dcm áudio #

Via DCM – julgamento de Bolsonaro na Justiça Militar…voz do ministro José Luiz Cleror, do STM (Superior Tribunal Militar).

Clique e ouça:

Em tempo: como disse um político importante do Acre hoje a este blog sobre esse áudio…’é uma maldição’ o que acontece atualmente com o Brasil.

