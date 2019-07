salários generosos #

Todos sabem que o Brasil (o Acre incluído) paga a algumas castas salários da Europa Rica…

10, 20 e até 30 mil dólares ao mês…

Estão sempre indexados ao Dólar, Euro…já falei sobre isso aqui.

(A Reforma da Previdência, que não combate privilégios – nem chegará perto para corrigir distorções escandalosas como essas…)

E o salário de um professor (com um contrato, que é o normal) no Acre não chega a Mil Dólares líquido.

O salário mínimo fica longe dos 300 Dólares.

Muito bem…

O estardalhaço do ac ontem e hoje, com esses supersalários (TCE e Judiciário) parece ser uma disputa do Executivo com os dois do parênteses….não está muito claro os motivos….

Porém, não se iluda porque nada vai mudar…

Já, já, eles sentam à mesa – num banquete daqueles de Sheik árabe e tudo normaliza…

E a mesma mídia que inflama a disputa hoje (ou que expõe esses supersalários) divulgará as fotos de todos eles juntos, sorridentes e felizes…

Os privilegiados do Acre brigam entre si para melhorar suas próprias vidas….pois sempre chegam a um acordo entre eles.

E assim eles vão dominando no cabresto curto o resto da sociedade com as migalhas que eles chamam de salários.

Nunca esqueça disso.

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre