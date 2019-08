governo #

No GGN

Por André Lameira

Queda depende de luta social

Discordo completamente da premissa de que o governo Bolsonaro é um “governo forte”.

O governo Bolsonaro é um governo que, completados 7 meses, já é inviável, queimou todos os fusíveis.

O governo Bolsonaro não é derrubado pela burguesia porque isso deflagaria uma crise absoluta no campo da direita. Vejam: se já é difícil com esse cara que tem uma base social (pequena, a bem da verdade), como ficará a situação com um picolé de chuchu sem popularidade nenhuma?

Precisamos lembrar que governo não é fruta, não cai sozinho. Se a esquerda ficar paralisada do jeito que está, o governo Bolsonaro continua. Se a esquerda fizer uma verdadeira campanha política (com material, atos, greves, campanha de mídia e de rua) pelo Fora Bolsonaro, a direita vai ser obrigada a fazer o impeachment para salvar os dedos, e a crise política vai aumentar, o que é ruim para a direita (para a esquerda esse jogo da democracia burguesa liberal já acabou, não tem nenhum futuro).

(…)