procurador sammy Procurador Sammy Barbosa, do MPAC História do Acre real Ouça um trecho do Procurador Sammy: http://oestadoacre.com/wp-content/uploads/2019/08/sammy-Video-2019-08-05-at-16.14.54.mp3 Tião Vítor (jornal Opinião) entrevista procurador do MP Sammy Barbosa, que desempenhou...