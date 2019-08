ps capital #

AnGA (Gov do Acre)

Com nova escala médica, centro cirúrgico do Pronto-Socorro de Rio Branco acelera atendimento

(…)

“Antes, os médicos tinham pequenas cargas horárias em várias unidades. Eles não se encontravam dentro de um serviço. Essa era nossa preocupação desde o início, pois sabemos que para fazer uma boa medicina é preciso estar inserido dentro da unidade, ter a própria equipe”, afirma a secretária de Estado de Saúde do Acre, Mônica Kanaan.

A ala cirúrgica do pronto-socorro agora conta em seu quadro com dois médicos ortopedistas, que permanecem na unidade durante 24 horas, todos os dias, além de três anestesistas, no período da manhã, e dois à noite.

Agora não teremos mais problemas de desassistência ambulatorial e cirúrgica”, ressalta a secretária. No total, o Pronto-Socorro de Rio Branco conta em seu quadro de funcionários com nove médicos anestesistas e 18 ortopedistas.

(…)

Gostou desse conteúdo? Ajude manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre